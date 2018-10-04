Ліга Європи: «Динамо» зіграло внічию з «Яблонцем»

Київське «Динамо» зіграло внічию 2:2 з чеським «Яблонцем» на виїзді в другому турі групового етапу Ліги Європи.

Динамівці зуміли забити два швидкі м’ячі на початку першого тайму: на восьмій хвилині відзначився Віктор Циганков, а на 15-й – Денис Гармаш. «Яблонець» зумів відіграти один гол ще в першому таймі – на 33-й хвилині забив Давид Говорка. Остаточний рахунок у матчі встановив Міхал Травник, який відзначився на 81-й хвилині.

В іншому матчі групи казахстанська «Астана» перемогла вдома французький «Ренн».

Після другого туру «Астана» має чотири очки, «Ренн» – три, «Динамо» – два, «Яблонець» – одне.

4 жовтня в Лізі Європи грав ще один український клуб – полтавська «Ворскла». Підопічні Василя Сачка на останніх хвилинах програли португальському «Спортінгу».