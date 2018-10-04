Полтавська «Ворскла» на останніх хвилинах поступилася «Спортингу» в Лізі Європи

Полтавська «Ворскла» не втримала перемогу над «Спортингом» зі столиці Португалії Лісабона в другому турі групового етапу Ліги Європи. Українська команда поступилася з рахунком 1:2.

На 10-й хвилині за полтавців забив Владислав Кулач. Португальці змогли відігратися лише на 90-й хвилині, коли відзначився Фреді Монтеро. Ще через три хвилини забив Жоване Кабрал. Гра відбувалася в Полтаві.

В іншому матчі групи Е лондонський «Арсенал» переміг на виїзді азербайджанський «Карабах» із рахунком 0:3.

Після двох турів «Арсенал» та «Спортинг» мають по шість очок, «Ворскла» та «Карабах» – жодного.