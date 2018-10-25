Ліга Європи: лідер «Динамо» Циганков не потрапив до заявки на матч із французьким «Ренном»

Лідер київського «Динамо» півзахисник Віктор Циганков не потрапив до заявки на виїзний матч із французьким «Ренном» у третьому турі Ліги Європи, свідчать дані на сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

В основі «Динамо» зіграють воротар Денис Бойко, захисники Томаш Кенджьора, Микита Бурда, Томаш Кадар, Віталій Миколенко, півзахисники Віталій Буяльський, Володимир Шепелев, Сідклей, Денис Гармаш, Микола Морозюк та номінальний нападник Беньямін Вербич.

У стартових двох матчах Ліги Європи Віктор Циганков забив два м’ячі.

Після двох турів казахстанська «Астана» має чотири очки, «Ренн» – три, «Динамо» – два, польський «Яблонець» – одне.