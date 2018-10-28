Футбол: «Динамо» (Київ) програло «Львову» 0:1

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) програв клубові «Львів» матч 13-го туру Української прем’єр-ліги з рахунком 0:1.

У матчі, що відбувся в Києві, на стадіоні «Олімпійський», на 21-й хвилині м’яч киянам забив львів’янин Тейлор, і цей рахунок зберігся до кінця гри.

Таким чином, тепер динамівці на 5 очок відстають від донецького «Шахтаря», який попереднього дня, 27 жовтня, в матчі 13-го туру проти іншого київського клубу «Арсенал-Київ» переміг його: рахунок того матчу, що відбувся на київському стадіоні «Динамо», – 0:3 на користь «Шахтаря».

За результатами 13-го туру УПЛ «Шахтар» нині має 34 очки, київське «Динамо» – 29.