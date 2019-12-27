Перспективи миру на сході України у 2020 році (світова преса)

Чому не варто очікувати миру на сході України у 2020 році? Думки експертів містить стаття на сайті Atlantic Council.

Запуск Росією поїздів Керченським мостом зміцнює владу Москви у Криму, мовиться в статті в виданні The Wall Street Journal.

Про подальшу долю «Північного потоку-2» пишуть у статті медіакомпанії Deutsche Welle.

Непевні перспективи

Чи буде в Україні мир у 2020 році? Міркування різних експертів із цього приводу містить стаття на сайті американського аналітичного центру Atlantic Council.

Колишній заступник помічника міністра оборони США Майкл Карпентер вважає, що перспективи миру у 2020 році є непевними, бо президент Росії Володимир Путін рішуче налаштований відновити контроль над Україною та її геополітичною орієнтацією.

Наївно сподіватися на те, що Путін змінить думку щодо своєї ключової зовнішньополітичної мети внаслідок слабкого тиску санкцій із боку США і Європи, переконаний Карпентер.

Дослідник Естонського інституту зовнішньої політики Джеймс Шерр вважає: «Чим більш рішуче ми будемо забезпечувати мир в Україні, тим більш невловимим він буде. Причиною цього є те, що Україна має більше значення для Росії, ніж усе, крім самої Росії».

«Якщо ви читали будь-який зі щоденних звітів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні після «нормандського» саміту у Парижі, вас не можна звинуватити в песимістичному ставленні до перспектив миру на сході України», – вважає колишній речник місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків, маючи на увазі, що порушення перемир’я не припинилися, а число загиблих і поранених українських військових лише зросло.

«Моє найбільше занепокоєння полягає у тому, що президент Росії Володимир Путін продовжуватиме наполягати на виборах на окупованих територіях, не поступаючись українським вимогам, щоб спочатку підтримувані Росією повстанці відступили, а Україна повернула контроль над своїм кордоном з Росією», – зауважує Боцюрків.

Зміцнення влади Москви у Криму

Запуск поїздів новим мостом із Росії до Криму зміцнює владу Москви на анексованому півострові, мовиться в статті американської газети The Wall Street Journal.

Ця подія може стати причиною головного болю для президента України Володимира Зеленського лише через кілька тижнів після того, як він погодився на низку заходів задля зменшення напруженості з підтримуваними Росією сепаратистами на сході України.

Що демонструє Путін?

«Це ще одне повідомлення від Путіна про те, що ми ніколи не повернемо Крим», – сказав газеті Андрій Колесников, голова програми російської внутрішньої політики та політичних інституцій у Московському центрі Карнеґі. На думку експерта, Путін «демонструє, що Крим знову і знову і знову наш, що це наша територія, [і] ми розвиваємо цю територію».

Україна і ЄС засудили дії Росії. Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила через це кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України в анексований Крим.

Але, враховуючи готовність Москви витримати західні санкції щодо неї через анексію Криму, здається, що Україна і Зеленський мало що можуть зробити з цією ситуацією, хоча й у передвиборчій кампанії він обіцяв повернути втрачені українські землі, мовиться в газеті.

На думку віцепрезидента Центру політичних технологій у Москві Олексія Макаркіна, запуск поїздів до Криму є сигналом про те, що Москва суттєво інвестує у поєднання Криму з Росією, і також про те, що Росія «ніколи не відмовиться від Криму».

«Північний потік-2» і санкції

У статті німецької медіакомпанії Deutsche Welle йдеться про твердження Росії, що вона може й сама, без допомоги добудувати газопровід «Північний потік-2», метою якого є постачання російського природного газу до Європи в обхід України.

Російський міністр енергетики каже, що, незважаючи на санкції США, Москва все одно завершить будівництво газопроводу, який проходитиме під Балтійським морем.

Сталося це після того, як швейцарська компанія Allseas повідомила про припинення участі у будівництві «Північного потоку-2» через ухвалення оборонного бюджету США, що передбачає санкції за участь у цьому будівництві.

Російська газета «Коммерсант» у четвер, 26 грудня, повідомила про слова Володимира Путіна, який заявив, що Москва має «судно для прокладки труб» для завершення проекту.

У статті пишуть, що «Газпром» придбав спеціальне судно для прокладки труб під назвою «Академік Черський» іще 2016 року саме з метою його використання у крайньому випадку, якщо європейські компанії припинять роботу над «Північним потоком-2».