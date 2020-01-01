Болгарія почала отримувати російський газ через «Турецький потік» в обхід України

Болгарія почала отримувати газ із Росії через газопровід «Турецький потік» в обхід України, відповідно до нової угоди між газовими компаніями двох країн.

Як сказав генеральний директор компанії «Булгартрансгаз» Владимир Малинов, через нову точку стикування на кордоні з Туреччиною Болгарія буде отримувати 2,9 мільярда кубометрів газу на рік.

Напередодні він також заявляв, що Болгарія буде й далі виконувати свої транзитні домовленості про транспортування газу до Північної Македонії і Греції.

Міністр енергетики Болгарії Теменужка Петкова раніше заявляла, що перехід на отримання російського газу через Туреччину, а не через Україну і Румунію дозволить заощаджувати щороку понад 70 мільйонів левів (понад 955 мільйонів гривень за нинішнім курсом) на платі за транзит, що, за її словами, дасть змогу знизити ціну на російський газ у цій країні приблизно на 5 відсотків.

У болгарській газовій компанії «Булгаргаз», яка 30 грудня підписала з російським «Газпром експортом» додаткову угоду про зміну пункту доставки газу, оцінили фінансові вигоди цього кроку ще вище – приблизно в 81 мільйон левів (нині це понад 1 мільярд 105 мільйонів гривень) на рік. За підрахунками компанії, цю суму складе економія близько 76 мільйонів левів на платі за транзит через Румунію і ще близько 4,6 мільйона левів за рахунок нижчих тарифів «Булгартрансгазу» при передачі газу в новій точці.

В Україні, коментуючи 31 грудня укладення нового українсько-російського контракту на транзит російського газу до Європи через українську газотранспортну систему, голова «Нафтогазу України» Андрій Коболєв спрогнозував, що вже нинішнього року через початок транспортування російського газу «Турецьким потоком» Україна втратить 15 мільярдів кубометрів транзиту.