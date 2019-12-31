Коболєв: транзит газу територією України наступного року може становити 75 мільярдів кубів

Транзит природного газу територією України в 2020 році може сягнути 75 мільярдів кубометрів, повідомив голова «Нафтогаз України» Андрій Коболєв на брифінгу 31 грудня в Києві.

«Я очікую, що наступного року «Північний потік-2» ввести в експлуатацію не вдасться. За інформацією, яку я маю, РФ наразі не має судна, яке може добудувати «Північний потік-2». Якщо це припущення правильне, то в такому випадку я б очікував, що обсяг транзиту українською територією може сягнути 75 мільярдів кубометрів. Чому так? Чинний поточний транзит – це приблизно 90, ми точно втратимо «Турецький потік», це мінус 15, залишається 75», – сказав він, коментуючи новий транзитний контракт між Україною і Росією.

30 грудня національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і російський газовий монополіст «Газпром» підписали контракт на транзит російського газу до Європи з використанням української газотранспортної системи на п’ятирічний термін із можливістю продовження. Термін нині чинного контракту збігає вранці 1 січня 2020 року.

Підписання контракту привітали в ЄС і канцлер Німеччини Анґела Меркель, яка активно підтримує проєкт «Газпрому» «Північний потік-2», водночас весь час заявляла і про необхідність зберегти транзит російського газу через ГТС України.

Тим часом будівництво російського газопроводу, що мав постачати газ до Європи в обхід України і вже збудований приблизно на 90 відсотків, зупинилося через санкції США, дата його можливого поновлення наразі не ясна.