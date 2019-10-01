Меркель призначила уповноваженого з питань транзиту газу через Україну

Канцлер Німеччини Ангела Меркель призначила уповноваженого уряду щодо забезпечення газового транзиту через Україну.

Ним став граф Бернард Вальдерзеє, повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

«Приємно, що свій перший офіційний візит Спецпосланник здійснив саме до посольства у Берліні», – зазначив Мельник, поділившись спільним фото з представником уряду.

Тристоронні переговори між представниками України, Росії та ЄС про можливість продовження транзиту газу через територію України після завершення наприкінці 2019 року чинного контракту закінчилися 19 вересня без підписання жодних документів.

Віцепрезидент Єврокомісії з енергетичних питань Марош Шефчович повідомив, що наступний раунд тристоронніх переговорів щодо транзиту відбудеться наприкінці жовтня.

Раніше у вересні польський енергетичний концерн PGNiG виграв у Суді ЄС справу про використання газопроводу Opal, однієї з двох гілок, які сполучають «Північний потік» із газотранспортною системою Німеччини.

Міністерство енергетики Польщі з цього приводу відзначило, що рішення Суду ЄС не дозволить «Газпрому» відмовитися від транзиту газу через територію України.