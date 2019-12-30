Головний підрядник будівництва «Північного потоку-2» відмовився від робіт через санкції

Головний підрядник будівництва російського газопроводу «Північний потік-2», швейцарська компанія Allseas, відмовився від продовження робіт з укладання труб по дну Балтійського моря, повідомляють російські інформагенції з посиланням на саму компанію.

Швейцарській компанії залишалося укласти 160 кілометрів магістралі, але роботи були зупинені через санкції США.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни на 2020 рік, одним із пунктів якого передбачені санкції проти будівельників газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік». Автори поправок пояснили вимогу бажанням захистити енергетичну безпеку Європи від Росії.

Allseas, що володіє найбільшим у світі судном-укладальником труб, могла не потрапити під санкції, якби завершила роботи до 20 січня. Їй залишалося укласти близько 160 кілометрів трубопроводу з 2460. Але в компанії заявили, що переводять ресурси на інші проекти.

27 грудня міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що «Газпром» зможе добудувати «Північний потік-2» і без сторонньої допомоги. За його словами, для цього може бути використано судно «Академік Черський», яке належить «Газпрому». У компанії сподіваються запустити проєкт у 2020 році, але конкретних термінів наразі не називають.