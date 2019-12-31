В ЄС привітали підписання контракту на транзит газу між «Нафтогазом» і «Газпромом»

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович привітав підписання контракту на транзит газу з використанням української газотранспортної системи між «Нафтогазом України» і російським «Газпромом».

«Високо ціную всю важку роботу і зусилля. Погоджена минулого тижня політична угода між Україною, Росією і Європейською комісією, що забезпечить постійний потік газу в Європу з 1 січня 2020 року, підписана і скріплена печаткою», – написав Шефчович у твітері в ніч на 31 грудня.

Він також привітав міжоператорську угоду між Україною і Словаччиною за сприяння Єврокомісії. «Усі складові для транзиту газу через український маршрут тепер на місці. Чудова новина для енергетичної безпеки Європи», – додав Шефчович.

Напередодні виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко повідомив, що українська компанія і російський «Газпром» підписали контракт на транзит газу з використанням української газотранспортної системи за принципом «качай або плати» на п’ять років.

20 грудня представники України, Росії, Євросоюзу, а також компанії «Оператор газотранспортної системи України», «Нафтогазу» та російського «Газпрому» попередньо домовилися зберегти транзит, натомість українська енергетична компанія відмовилася від інших позовів проти російського монополіста.