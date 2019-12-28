Кабмін схвалив підписання мирової угоди з «Газпромом»

Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди з російським «Газпромом» в рамках домовленостей про транзит газу. Відповідне розпорядження від 27 грудня оприлюднене на сайті уряду.

«Схвалити проект Мирової угоди у справі за позовом публічного акціонерного товариства «Газпром» до держави Україна, яка розглядається арбітражним трибуналом ad hoc відповідно до Арбітражного регламенту Комісії Організації Об’єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), справа ПТС № 2019-10», – мовиться у розпорядженні.

Також зазначено, що підписати угоду уряд уповноважив міністра юстиції Дениса Малюську.

20 грудня представники України, Росії, Євросоюзу, а також компанії «Оператор газотранспортної системи України», «Нафтогазу» та російського «Газпрому» попередньо домовилися зберегти транзит, натомість українська енергетична компанія відмовилася від інших позовів проти російського монополіста.

Серед найважливіших домовленостей сторін:

«Газпром» погодився до 29 грудня виплатити «Нафтогазу» 2,9 мільярда доларів, як це передбачає рішення Стокгольмського арбітражу від лютого 2018 року;

сторони відкликають всі позови, за якими наразі немає ухвалених рішень, в тому числі – позов «Нафтогазу» до російської енергетичної корпорації на 12,2 мільярда доларів та на 1,33 мільярда кубічних метрів газу;

з активів та майна «Газпрому» знімають арешти, сторони відмовляються від претензій в майбутньому щодо претензій у зв’язку з контрактами на постачання та транзит газу від 19 січня 2009 року;

після виконання цих умов – «Газпром» та «Нафтогаз» укладають договір про транзит газу через Україну​.

В українському уряді заявили, що на переговори про транзит російського газу через знадобиться «ще день-два».