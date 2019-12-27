Зеленський назвав «великою перемогою» виплату Україні «Газпромом» майже 3 млрд дол

Президент України Володимир Зеленський назвав отримання українським «Нафтогазом» від російського «Газпрому» 2,9 мільярдів доларів компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу великою перемогою для країни.

«Ще одна перемога. Для когось, може, й маленька. А для країни – велика. НАК «Нафтогаз України» отримав від «Газпрому» $2,9 млрд компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу. Гроші вже на українських рахунках – відповідно до досягнутих домовленостей», – написав Зеленський у фейсбуці.

У «Нафтогазі» раніше підтвердили отримання від «Газпрому» 2,918 мільярдів доларів компенсації на виконання рішення Стокгольмського арбітражу 2018 року. У компанії додали, що за результатами транзитного арбітражу загалом отримали 5 мільярдів доларів.

У «Нафтогазі» також зазначили, що сторони продовжують переговори щодо умов подальшої співпраці із «Газпромом» після завершення чинного контракту 1 січня 2020 року.

20 грудня представники України, Росії, Євросоюзу, а також компанії «Оператор газотранспортної системи України», «Нафтогазу» та російського «Газпрому» попередньо домовилися зберегти транзит, натомість українська енергетична компанія відмовилася від інших позовів проти російського монополіста.

Серед найважливіших домовленостей сторін:

«Газпром» погодився до 29 грудня виплатити «Нафтогазу» 2,9 мільярда доларів, як це передбачає рішення Стокгольмського арбітражу від лютого 2018 року;

сторони відкликають всі позови, за якими наразі немає ухвалених рішень, в тому числі – позов «Нафтогазу» до російської енергетичної корпорації на 12,2 мільярда доларів та на 1,33 мільярда кубічних метрів газу;

з активів та майна «Газпрому» знімають арешти, сторони відмовляються від претензій в майбутньому щодо претензій у зв’язку з контрактами на постачання та транзит газу від 19 січня 2009 року;

після виконання цих умов – «Газпром» та «Нафтогаз» укладають договір про транзит газу через Україну​.

В українському уряді заявили, що на переговори про транзит російського газу через знадобиться «ще день-два».