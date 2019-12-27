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27 грудня 2019, Київ 20:16
Новини | Політика

Зеленський назвав «великою перемогою» виплату Україні «Газпромом» майже 3 млрд дол

Президент України Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський назвав отримання українським «Нафтогазом» від російського «Газпрому» 2,9 мільярдів доларів компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу великою перемогою для країни.

«Ще одна перемога. Для когось, може, й маленька. А для країни – велика. НАК «Нафтогаз України» отримав від «Газпрому» $2,9 млрд компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу. Гроші вже на українських рахунках – відповідно до досягнутих домовленостей», – написав Зеленський у фейсбуці.

У «Нафтогазі» раніше підтвердили отримання від «Газпрому» 2,918 мільярдів доларів компенсації на виконання рішення Стокгольмського арбітражу 2018 року. У компанії додали, що за результатами транзитного арбітражу загалом отримали 5 мільярдів доларів.

У «Нафтогазі» також зазначили, що сторони продовжують переговори щодо умов подальшої співпраці із «Газпромом» після завершення чинного контракту 1 січня 2020 року.

Голова правління НАК «Нафтога України» Андрій Коболєв
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20 грудня представники України, Росії, Євросоюзу, а також компанії «Оператор газотранспортної системи України», «Нафтогазу» та російського «Газпрому» попередньо домовилися зберегти транзит, натомість українська енергетична компанія відмовилася від інших позовів проти російського монополіста.

Серед найважливіших домовленостей сторін:

  • «Газпром» погодився до 29 грудня виплатити «Нафтогазу» 2,9 мільярда доларів, як це передбачає рішення Стокгольмського арбітражу від лютого 2018 року;
  • сторони відкликають всі позови, за якими наразі немає ухвалених рішень, в тому числі – позов «Нафтогазу» до російської енергетичної корпорації на 12,2 мільярда доларів та на 1,33 мільярда кубічних метрів газу;
  • з активів та майна «Газпрому» знімають арешти, сторони відмовляються від претензій в майбутньому щодо претензій у зв’язку з контрактами на постачання та транзит газу від 19 січня 2009 року;
  • після виконання цих умов – «Газпром» та «Нафтогаз» укладають договір про транзит газу через Україну​.

В українському уряді заявили, що на переговори про транзит російського газу через знадобиться «ще день-два».

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