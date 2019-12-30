Україна і «Газпром» підписали мирову угоду щодо інвестиційного арбітражу – Мін’юст

Офіційний Київ та російський «Газпром» підписали мирову угоду щодо інвестиційного арбітражу, повідомив заступник міністра юстиції Іван Ліщина.

Він розповів, що про необхідність летіти на переговори дізнався лише напередодні.

«Україна та «Газпром» підписують мирову угоду в інвестиційному арбітражі. Подробиць угоди я розкривати не можу, бо вона конфіденційна, але важливо, що Росія відкликає свої вимоги, а ми не порушуємо свого правила не укладати мирових угод в інвестиційних арбітражах за якими Україна мала б сплачувати інвестору будь-яку компенсацію. І, що ще більш важливо, підписання угоди відкриває шлях для укладання довготривалих договорів на транспортування газу між «Нафтогазом» та «Газпромом», яких прагнула Україна», – повідомив він.​

Заступник міністра також оприлюднив фото, на якому видно підписи під документом голови Мін’юсту Дениса Малюськи та заступниці голови правління «Газпрому» Олени Бурмістрової

Ліщина додав, що тепер «залишилося чекати на добрі новини з Відня».

Раніше 30 грудня керівник «Оператора газотранспортної системи» Сергій Макогон повідомив, що Україна завершила чотириденний переговорний марафон із російським «Газпромом» у Відні.

Читайте також: «Нафтогаз»: Україна отримала 2,9 мільярда доларів від «Газпрому»

20 грудня представники України, Росії, Євросоюзу, а також компанії «Оператор газотранспортної системи України», «Нафтогазу» та російського «Газпрому» попередньо домовилися зберегти транзит, натомість українська енергетична компанія відмовилася від інших позовів проти російського монополіста.

27 грудня уряд схвалив підписання мирової угоди з «Газпромом».