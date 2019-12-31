Меркель привітала контракт про транзит російського газу

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель привітала новий контракт про транзит російського газу територією України, укладений пізно ввечері 30 грудня.

«Я задоволена, що переговори про транзит російського газу через Україну, що тривали півтора року, дійшли нині до успішного завершення. Продовження транзиту газу через Україну після 1 січня 2020 року – добрий і важливий сигнал про гарантію безпеки постачання газу до Європи», – наводить її слова пресслужба німецького уряду.

Раніше підписання контракту привітали також у Європейській комісії.

30 грудня національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і російський газовий монополіст «Газпром» підписали контракт на транзит російського газу до Європи з використанням української газотранспортної системи на п’ятирічний термін із можливістю продовження. Термін нині чинного контракту збігає вранці 1 січня 2020 року.

Анґела Меркель, яка активно підтримує проєкт «Газпрому» «Північний потік-2», водночас весь час заявляла і про необхідність зберегти транзит російського газу через ГТС України. Тим часом будівництво російського газопроводу, що мав постачати газ до Європи в обхід України і вже збудований приблизно на 90 відсотків, зупинилося через санкції США, дата його можливого поновлення наразі не ясна.