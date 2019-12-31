В уряді очікують 2-3 млрд доларів щороку в наступні 5 років за транзит газу

Україна буде отримувати за транзит газу протягом наступних п’яти років орієнтовно 2-3 мільярди доларів щорічно, прогнозує міністр енергетики і захисту довкілля Олексій Оржель.

Як повідомляє урядовий портал, він заявив про це після того, як 30 грудня урядова делегація на чолі з Оржелем завершила переговори і досягла домовленостей щодо транзиту газу до Європи.

«Однією з умов України під час переговорів було сплата 2,9 мільярда доларів від «Газпрому» за рішенням Стокгольмського арбітражу. Ці гроші ми вже отримали. Плюс, з урахуванням того, що українська газотранспортна інфраструктура залишається повністю задіяною, а нові маршрути доставки газу в Європу ще тривалий час можуть бути не реалізовані, ми будемо отримувати за транзит протягом наступних п’яти років орієнтовно 2-3 мільярди доларів щорічно», – сказав Олексій Оржель.

Водночас прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що завдяки підписанню контракту Україна збереже стабільність на вітчизняному та європейському ринку газу. «Це позитивно вплине на енергетичні ринки і стане значним фактором зниження ціни газу на ринку», – сказав прем’єр.

У результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони 30 грудня підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років. Як повідомляє уряд України, угода передбачає можливість пролонгації контракту через п’ять років ще на 10 років на аналогічних умовах.

Мінімальні гарантовані обсяги прокачки будуть 65 мільярдів кубометрів газу на перший рік і 40 мільярдів – на наступні чотири роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими, додали у Кабміні.