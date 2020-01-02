Доходи від транзиту російського газу значно перевищують витрати на транзит – Вітренко

Російський «Газпром» сплатить українській стороні понад 7 мільярдів 200 мільйонів доларів за транзит газу впродовж п’яти років, і гарантовані доходи від транзиту значно перевищують витрати на транзит. Про це повідомив 2 січня виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко в коментарі до підписаних із «Газпромом» наприкінці 2019 року угод.

«Враховуючи загальний обсяг гарантованих потужностей (65 млрд кубометрів на 2020 рік і потім по 40 млрд на наступні 4 роки; тобто 225 млрд кубометрів за 5 років), виходить, що за тисячу кубометрів наперед заброньованих потужностей Газпром заплатить щонайменше 32 долари», – вказав високопосадовець.

Вітренко наполягає, що «базовим варіантом, з яким потрібно порівнювати, є повне припинення транзиту».

«Головне, що потрібно розуміти, що ця боротьба ще не закінчена. Якщо «Північний потік-2» так і не буде добудований, а Україна підтвердить надійність транзиту, вже за європейськими правилами, обсяги транзиту будуть більшими», – відзначає виконавчий директор НАК «Нафтогаз України».

30 грудня Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і російський газовий монополіст «Газпром» підписали контракт про транзит російського газу до Європи з використанням української газотранспортної системи за правилами Європейського союзу на п’ятирічний термін із можливістю продовження. Термін нині чинного контракту збігає вранці 1 січня 2020 року.

А 31 грудня ТОВ «Оператор ГТС України» підписало останню міжоператорську угоду, що була необхідна для забезпечення транзиту російського газу до Європи газотранспортною системою України за новим контрактом, що почне діяти 1 січня. Як повідомила компанія, цю угоду підписали зі словацьким оператором ГТС Eustream. Цей технічний договір про взаємодію (interconnection agreement) укладений за європейськими правилами, мовилося в повідомленні.

«Таким чином, новий український оператор ГТС підписав угоди зі всіма суміжними операторами, а саме – Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови, Словаччини і Росії. Наразі створено всі необхідні технічні і правові підстави для успішного старту роботи незалежного Оператора ГТС України і для безперервного продовження транзиту газу через українську ГТС із Росії до європейських країн із 1 січня 2020 року», – повідомила компанія.