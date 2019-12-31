Оператор ГТС України підписав останню угоду про транзит російського газу до Європи

ТОВ «Оператор ГТС України» підписало останню міжоператорську угоду, що була необхідна для забезпечення транзиту російського газу до Європи газотранспортною системою України за новим контрактом, що почне діяти 1 січня.

Як повідомила компанія, цю угоду підписали у Брюсселі зі словацьким оператором ГТС Eustream. Цей технічний договір про взаємодію (interconnection agreement) укладений за європейськими правилами, мовиться в повідомленні.

Попереднього дня, 30 грудня, таку угоду ОГТСУ підписав і з російським газовим монополістом «Газпром», який є водночас і оператором російської ГТС.

«Таким чином, новий український оператор ГТС підписав угоди зі всіма суміжними операторами, а саме – Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови, Словаччини і Росії. Наразі створено всі необхідні технічні і правові підстави для успішного старту роботи незалежного Оператора ГТС України і для безперервного продовження транзиту газу через українську ГТС із Росії до європейських країн із 1 січня 2020 року», – повідомила компанія.

30 грудня Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і російський газовий монополіст «Газпром» підписали контракт на транзит російського газу до Європи з використанням української газотранспортної системи за правилами Європейського союзу на п’ятирічний термін із можливістю продовження. Термін нині чинного контракту збігає вранці 1 січня 2020 року.

Як повідомив на брифінгу в Києві 31 грудня голова «Нафтогазу України» Андрій Коболєв, транзит російського природного газу територією України в 2020 році може сягнути 75 мільярдів кубометрів.