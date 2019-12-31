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31 грудня 2019, Київ 17:06
Новини | Економіка

Оператор ГТС України підписав останню угоду про транзит російського газу до Європи

(ілюстраційне фото)

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ТОВ «Оператор ГТС України» підписало останню міжоператорську угоду, що була необхідна для забезпечення транзиту російського газу до Європи газотранспортною системою України за новим контрактом, що почне діяти 1 січня.

Як повідомила компанія, цю угоду підписали у Брюсселі зі словацьким оператором ГТС Eustream. Цей технічний договір про взаємодію (interconnection agreement) укладений за європейськими правилами, мовиться в повідомленні.

Попереднього дня, 30 грудня, таку угоду ОГТСУ підписав і з російським газовим монополістом «Газпром», який є водночас і оператором російської ГТС.

«Таким чином, новий український оператор ГТС підписав угоди зі всіма суміжними операторами, а саме – Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови, Словаччини і Росії. Наразі створено всі необхідні технічні і правові підстави для успішного старту роботи незалежного Оператора ГТС України і для безперервного продовження транзиту газу через українську ГТС із Росії до європейських країн із 1 січня 2020 року», – повідомила компанія.

30 грудня Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і російський газовий монополіст «Газпром» підписали контракт на транзит російського газу до Європи з використанням української газотранспортної системи за правилами Європейського союзу на п’ятирічний термін із можливістю продовження. Термін нині чинного контракту збігає вранці 1 січня 2020 року.

Як повідомив на брифінгу в Києві 31 грудня голова «Нафтогазу України» Андрій Коболєв, транзит російського природного газу територією України в 2020 році може сягнути 75 мільярдів кубометрів.

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