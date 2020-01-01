Оператор ГТС України повідомив про початок роботи за європейськими правилами

ТОВ «Оператор ГТС України» повідомило про початок роботи за європейськими правилами відповідно до контракту про транспортування російського газу до Європи, укладеного напередодні з російським газовим монополістом «Газпромом».

«Ми вже протранспортували до ЄС перші кубометри газу по новому транзитному контракту, відтепер уже за європейськими правилами в міждержавних точках, ГТС працює в штатному режимі», – повідомила компанія, створена як відокремлений оператор української газотранспортної системи, щоб відповідати згаданим нормам Європейського союзу.

Керівник компанії Сергій Макогон, зі свого боку, заявив: «Перша ніч Оператора ГТС України пройшла у штатному режимі. Опрацювали всі номінації щодо транзиту у рамках виконання нового договору. Ми довели, що спроможні працювати за новими європейськими правилами. Працюємо далі!»

Попереднього дня, 31 грудня, ОГТСУ завершив підписання міжоператорських угод, що були необхідні для забезпечення транзиту російського газу до Європи газотранспортною системою України за новим контрактом, що почав діяти 1 січня, зі всіма суміжними операторами – Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови, Словаччини і Росії.

Перед тим, 30 грудня, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і «Газпром» підписали контракт про транзит російського газу до Європи з використанням української газотранспортної системи за правилами Європейського союзу на п’ятирічний термін із можливістю продовження. Цей контракт привітали в Європі. Термін досі чинного контракту збіг уранці 1 січня.