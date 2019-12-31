У Європі вітають українсько-російський контракт про газовий транзит

У Європі продовжують вітати укладення українсько-російського контракту про транзит російського газу до Європи територією України.

Із офіційною привітальною заявою з нагоди укладення виступили в Європейській комісії. «Це великий день для енергетичної безпеки Європи, бо всі елементи стали на свої місця», – мовиться в заяві віцеголови Єврокомісії Мароша Шефчовича.

Він також привітав домовленість між операторами газотранспортних систем України і Словаччини, укладену за сприяння Єврокомісії.

«На практиці це означає, що газ продовжить постачатися з Росії до Європи через Україну і 1 січня 2020 року. Це потужний сигнал і нашим споживачам, і нашим промисловцям, що чітко свідчить: ЄС турбується про них і досягає свого», – додав Шефчович.

Він уже виступав із привітанням щодо нового контракту, підписаного пізно ввечері 30 грудня, у своєму твітері в ніч на 31 грудня.

Також контракт привітали, зокрема, в Німеччині, де новий контракт про транзит російського газу територією України привітали канцлерка Анґела Меркель і міністр закордонних справ Гайко Маас, який нагадав, що німецький уряд підтримував укладення контракту.

Із вітальними словами виступив і прем’єр-міністр Словаччини Петер Пеллеґріні. За його словами, цей контракт «збільшує безпеку і передбачуваність газопостачання Центральної Європи».

30 грудня Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і російський газовий монополіст «Газпром» підписали контракт про транзит російського газу до Європи з використанням української газотранспортної системи за правилами Європейського союзу на п’ятирічний термін із можливістю продовження. Термін нині чинного контракту збігає вранці 1 січня 2020 року.

А 31 грудня ТОВ «Оператор ГТС України» підписало останню міжоператорську угоду, що була необхідна для забезпечення транзиту російського газу до Європи газотранспортною системою України за новим контрактом, що почне діяти 1 січня. Як повідомила компанія, цю угоду підписали зі словацьким оператором ГТС Eustream. Цей технічний договір про взаємодію (interconnection agreement) укладений за європейськими правилами, мовилося в повідомленні.

«Таким чином, новий український оператор ГТС підписав угоди зі всіма суміжними операторами, а саме – Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови, Словаччини і Росії. Наразі створено всі необхідні технічні і правові підстави для успішного старту роботи незалежного Оператора ГТС України і для безперервного продовження транзиту газу через українську ГТС із Росії до європейських країн із 1 січня 2020 року», – повідомила компанія.