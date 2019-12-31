У «Нафтогазі» розповіли, скільки заплатить Росія за транзит газу

У Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» повідомили, які суми має заплатити Росія за транзит свого газу українською територією за новим контрактом.

Як повідомив на брифінгу в Києві голова «Нафтогазу України» Андрій Коболєв, ідеться про суму мінімально в 7,2 мільярда доларів. Цю суму, за його словами, російська сторона певною мірою прогарантувала відповідно до контракту, що передбачає мінімальні обсяги транзиту.

Відтак, сказав він, сума не може бути меншою, але може зрости в разі, якщо російський газовий монополіст «Газпром» вирішить транспортувати більші обсяги газу.

У такому разі додаткові обсяги, уточнив Коболєв, будуть транспортуватися за вищими ставками.

Яка саме буде узгоджена вартість транзиту, він не сказав.

30 грудня «Нафтогаз України» і «Газпром» підписали контракт на транзит російського газу до Європи з використанням української газотранспортної системи за правилами Європейського союзу на п’ятирічний термін із можливістю продовження. Термін нині чинного контракту збігає вранці 1 січня 2020 року.

Новий контракт передбачає, зокрема, транспортування мінімально 65 мільярдів кубометрів газу протягом 2020 року і мінімально по 40 мільярдів кубометрів наступними чотирма роками, за принципом «транспортуй або плати».

Міністр енергетики і захисту довкілля Олексій Оржель прогнозував, що Україна буде отримувати за транзит газу протягом наступних п’яти років орієнтовно по 2–3 мільярди доларів щорічно.