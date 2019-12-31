Коболєв назвав беззаперечною перемогою угоду з оператором ГТС Словаччини

Голова «Нафтогазу України» Андрій Коболєв назвав беззаперечною перемогою угоду про транзит російського газу до Європи, що його підписала новостворена компанія «Оператор ГТС України» з оператором газотранспортної системи Словаччини.

«Нам таки вдалось прибрати «Газпром» як «супероператора» з головної точки приєднання між Україною та ЄС», – написав він у фейсбуці.

Керівник ОГТСУ Сергій Макогон, зі свого боку, заявив про укладення угоди: «Із завданням впоралися!»

За його словами, головними завданнями було забезпечити неперервність транзиту 1 січня 2020 року, гарантувати використання європейських правил на кордоні, включно з можливістю віртуального реверсу на весь об’єм транзиту, перейти на облік газу в енергетичних одиницях і уникнути негативних фінансових наслідків для українського оператора ГТС.

Раніше 31 грудня ТОВ «Оператор ГТС України» підписало останню міжоператорську угоду, що була необхідна для забезпечення транзиту російського газу до Європи газотранспортною системою України за новим контрактом, що почне діяти 1 січня. Як повідомила компанія, цю угоду підписали у Брюсселі зі словацьким оператором ГТС Eustream. Цей технічний договір про взаємодію (interconnection agreement) укладений за європейськими правилами, мовилося в повідомленні.

«Таким чином, новий український оператор ГТС підписав угоди зі всіма суміжними операторами, а саме – Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови, Словаччини і Росії. Наразі створено всі необхідні технічні і правові підстави для успішного старту роботи незалежного Оператора ГТС України і для безперервного продовження транзиту газу через українську ГТС із Росії до європейських країн із 1 січня 2020 року», – повідомила компанія.

30 грудня Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і російський газовий монополіст «Газпром» підписали контракт на транзит російського газу до Європи з використанням української газотранспортної системи за правилами Європейського союзу на п’ятирічний термін із можливістю продовження. Термін нині чинного контракту збігає вранці 1 січня 2020 року.

Дотепер «Газпром», працюючи за старими контрактами зі словацьким оператором ГТС, бронював значну більшість наявних газотранспортних потужностей на українсько-словацькому кордоні між газовимірювальними станціями в українському Ужгороді і словацькими Вельке-Капушани і Будінце, що є головною точкою постачання газу в Європу через територію України. Це давало російській компанії можливість практично контролювати газові потоки, через що вона отримала назву «супероператора», а також чинити перешкоди фізичному і віртуальному реверсові газу зі Словаччини до України.