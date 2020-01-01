В Україні остаточно завершений «анбандлінг» незалежного оператора ГТС

В Україні остаточно завершений так званий «анбандлінг», тобто відокремлення від групи «Нафтогаз», незалежної компанії «Оператор ГТС України».

Відтак оператор «розпочав автономну роботу – транспортування природного газу для споживачів України та ЄС», повідомив голова «Нафтогазу України» Андрій Коболєв.

«Україна виконала норму Третього енергопакету ЄС і довела, що є відповідальним та надійним союзником. «Нафотогаз» перестав бути акціонером (бенефіціаром) оператора ГТС, але стає його великим клієнтом, а також готовий по-партнерськи підтримувати в ініціативах, направлених на розвиток цивілізованого та конкурентного газового ринку в Україні», – написав він у фейсбуці і опублікував фотокопію акту приймання-передачі майна від АТ «Укртрансгаз» до ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

За його словами, «це була наймасштабніша реформа в енергетичному секторі за всю історію незалежної України».

За кілька годин до цього повідомлення компанія ОГТСУ, зі свого боку, поінформувала: «Актом було передано понад 47 тисяч інвентарних одиниць. Таким чином, ми перейняли необхідне державне майно, що перебуває в державній власності та використовується у діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами».

У тому повідомленні ще йшлося про кілька майбутніх формальних процедур у нотаріуса – які вже були здійснені на час заяви Коболєва.

Керівник ОГТСУ Сергій Макогон також коротко повідомив: «1. ГТС в управління прийняли. 2. Новим власником «Оператора ГТС України» стала компанія МГУ («Магістральні газопроводи України» – ред.). Проєкт анбандлінгу офіційно завершений!»

Відокремлення оператора діяльності газотранспортної системи, яка свого часу була повністю в руках групи «Нафтогаз», було вимогою законодавства ЄС у газовій сфері. Це відокремлення дало змогу укласти новий українсько-російський контракт про транзит російського газу до Європи з використанням української газотранспортної системи на п’ятирічний термін із можливістю продовження, який Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і російський газовий монополіст «Газпром» підписали 30 грудня і який почав діяти 1 січня, з моменту завершення терміну досі чинного контракту 2009 року. Новий контракт укладений уже за європейськими правовими нормами, зокрема так званого Третього енергопакету.