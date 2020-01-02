Україна завершила рік із рекордними запасами газу

Україна завершила 2019 рік із рекордними запасами газу, свідчать дані на сайті «Укртрансгазу».

Станом на 31 грудня 2019 року в українських підземних газосховищах зберігалося 18,934 мільярда кубометрів газу. Як свідчать дані «Укртрансгазу», це найвищі показники за 2014-2019 роки.

У жовтні «Нафтогаз» повідомляв про рекордні за останні 10 років запаси газу. На момент початку відбору газу через старт опалювального сезону в українських ПСГ залишалося 21,785 мільярда кубометрів.

Обсяг видобутку газу в Україні державними й приватними компаніями у 2018 досяг 21 мільярда кубометрів. Водночас обсяг споживання газу був більшим – 32,3 мільярда. Остаточних даних за 2019 рік наразі немає.