Україна має треті за обсягом запаси газу в Європі – «Нафтогаз»

Україна має треті за обсягом запаси газу в Європі, повідомив «Нафтогаз України» у своїй презентації, наданій у відповідь на запит Радіо Свобода.

Компанія оцінює її на рівні 590 мільярдів кубометрів. На другому місці за обсягом запасів газу йдуть Нідерланди (696 мільярдів), на першому – Норвегія (1,763 трильйона). Про Росію «Нафтогаз» не згадує.

При цьому найбільша компанія з видобування газу в Україні – «Укргазвидобування» – у 2018 році отримала лише один спецдозвіл на розвідку нових ділянок та подальше видобування газу. У 2014 році таких спецдозволів було дев’ять, у 2015 – чотири, у 2016 – 13, у 2017 – чотири.

«Один мільярд кубометрів не видобуто через невидачу ліцензій», – заявили в «Нафтогазі».

Компанія вказує, що природне падіння видобутку через виснаження свердловин становить 1-1,2 мільярда кубометрів на рік.

Водночас обсяги буріння зросли зі 173 тисяч кубометрів у 2015 році до 313 тисяч у 2018.

Обсяг видобутку газу в Україні державними й приватними компаніями у 2018 досяг 21 мільярда кубометрів. Водночас обсяг споживання газу більший – 32,3 мільярда.

«Нафтогаз» вважає, що для збільшення видобутку газу частка інвестицій в його ціні має зрости у 8,5 разів.

У компанії стверджують, що із кожного проданого кубометра за поточною ціною – 8,55 грн – на інвестиції йде 34 копійки. «Нафтогаз» підрахував, що частка інвестицій у ціні газу має складати 2,1 грн, якщо потрібно утримати видобуток газу, і 2,9 грн – якщо потрібно його нарощувати.