«Нафтогаз»: для збільшення видобутку газу частка інвестицій в його ціні має зрости у 8,5 разів

Для збільшення видобутку газу частка інвестицій в його ціні має зрости у 8,5 разів, йдеться в презентації «Нафтогаз України», наданій у відповідь на запит Радіо Свобода.

У компанії стверджують, що із кожного проданого кубометра за поточною ціною – 8,55 грн – на інвестиції йде 34 копійки. Там підрахували, що частка інвестицій у ціні газу має складати 2,1 грн, якщо потрібно утримати видобуток газу, і 2,9 грн – якщо потрібно його нарощувати.

«Держава забирає 5,91 грн з 8,55 грн на кожному проданому кубометрі», – розповіли в «Нафтогазі».

Ще 2 гривні 30 копійок в тарифі формуються за рахунок тарифів облгазів на розподіл та постачання газу (з ПДВ), операційних витрат на видобуток та транспортування, недоотриманих коштів від споживачів та покриття збитків від імпорту газу для ПСО, тобто компаній, на які покладені спеціальні обов’язки.

Згідно з презентацією, найбільша компанія з видобування газу в Україні – «Укргазвидобування» – має вкладати 29 мільярдів гривень на рік, щоб принаймні зберігати поточний рівень видобутку (15,5 мільярда кубометрів у 2018 році).

«Нафтогаз» вважає ринковою ціною газу 10 гривень 65 копійок за кубометр. Це, за підрахунками компанії, дозволило б «Укргазвидобуванню» упродовж п’яти років збільшити видобуток до 20 мільярдів кубометрів.

Обсяг видобутку газу в Україні державними й приватними компаніями у 2018 досяг 21 мільярда кубометрів. Водночас обсяг споживання газу більший – 32,3 мільярда.