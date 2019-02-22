До кінця травня «Нафтогаз» планує «повернути до життя» чотири свердловини – Коболєв

До кінця травня «Нафтогаз» планує відновити роботу чотирьох свердловин, заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв у Facebook.

«До кінця травня плануємо за рахунок забурювання бічних стовбурів повернути до життя ще чотири свердловини. Робимо все можливе на старих родовищах і з нетерпінням чекаємо розблокування ситуації з видачею нових ліцензій – без цього досягти енергетичної незалежності не вдасться», – написав Коболєв.

Він зазначив, що проект з забурювання бічних стовбурів розпочали нещодавно на непрацюючих свердловинах, «оживити» які іншим методом було просто неможливо». За його словами, завдяки цій технології вже повернули до роботи дві свердловини на Чутівському та Машівському родовищах. Середня продуктивність кожної з них досягає 70 тисяч кубометрів газу на добу.

Коболєв додав, що завдяки технології забурювання бічних стовбурів запуск свердловини в роботу обходиться вчетверо дешевше, ніж при бурінні «з нуля».

Обсяг видобутку газу в Україні росте з 2016 року. Якщо у 2015 він був на рівні 19,9 мільярда кубометрів, то у 2018 досяг 21 мільярда.