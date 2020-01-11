Вітренко: судові процеси проти Росії щодо кримських активів тривають

Виконавчий директор національної енергетичної компанії «Нафтогаз» Юрій Вітренко повідомив, що судовий процес щодо кримських активів, захоплених Росією в 2014 році, триває. Про це він сказав у програмі «Суботнє інтерв’ю» на Радіо Свобода.

«Ми вимагаємо компенсації за наші активи в Криму. Це окремий судовий процес, який не зупинено. І цей договір про регулювання з «Газпромом» не охоплює наші позови з приводу кримських активів. Ми маємо справу з позовами на суму понад 5 мільярдів доларів плюс відсотки», – сказав Вітренко.

Він висловив сподівання, що після деокупації Криму Україна «отримає контроль над усіма активами, в акваторії Чорного моря, в Криму, тому що це – наше».

2014 року бурові установки, флот та інше майно української державної компанії «Чорноморнафтогаз» були захоплені під час анексії Криму Росією. Після цього НАК «Нафтогаз України» втратила контроль над цим кримським підприємством. Пізніше ДАТ «Чорноморнафтогаз» відтворили на материковій частині України.

17 жовтня 2016 року НАК «Нафтогаз України» і шість її дочірніх компаній ініціювали арбітражне провадження проти Росії з вимогою відшкодувати збитки, завдані захопленням активів групи в Криму. «Нафтогаз» ініціював виробництво відповідно до угоди між Кабміном України і урядом Росії про сприяння, здійснення та взаємний захист інвестицій.

У вересні 2017 року головний комерційний директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко оцінив суму поданого до суду позову більш ніж у 5 мільярдів доларів, а з відсотками – близько 7 мільярдів.

2017 року компанія «Нафтогаз України» подала позов проти Росії з вимогою відшкодувати 5 млрд доларів збитків від втрати активів у результаті анексії Криму. З урахуванням відсотків ця сума становить 8 млрд доларів.

Суд при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі підтвердив, що Росія винна у втраті кримських активів НАК «Нафтогаз України».