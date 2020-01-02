Хто програв і хто переміг від газової угоди України та Росії? Оцінка експертів у США

Від 1 січня почала діяти нова угода про транзит газу між Україною та Росією. Документ підписаний на п’ять років із можливістю подальшої пролонгації ще на десять років.

У перший рік Росія зобов’язана прокачати не менше від 65 мільярдів кубометрів газу, в наступні роки – мінімум 40 мільярдів кубометрів.

За умовами угоди, сторони відмовилися від усіх взаємних претензій та дійшли згоди відкликати усі поточні позови. «Голос Америки» розпитав експертів, хто програв і хто переміг на переговорах у Відні.

Старший експерт Центру стратегічних та міжнародних досліджень Едвард Чау вважає, що обом сторонам переговорів вдалося зберегти обличчя перед європейськими партнерами.

«Як Росія, так і Україна, обоє уникнули поразки у цій грі. Європейці мають великі запаси газу, ціни на газ у світі дуже низькі. Єдині, хто б постраждав від зупинки поставок російського газу – це Росія та Україна. Росія виглядала б як ненадійний постачальник газу, а Україна – ненадійна країна-транзитер. Світ би не цікавило, чия це провина, відповідальність би поклали на обидві сторони. Так що компроміс був необхідний і добре, що він був досягнутий до кінця року», – зазначив у коментарі «Голосу Америки» Едвард Чао.

Утім, Майкл Карпентер з Інституту глобального розвитку та залучення віддає перевагу Україні на цих переговорах.

«Очевидно, це компроміс. Є речі, які Україна хотіла, але не отримала: як-то десятирічний контракт, а натомість п’ятирічний, чи то більші обсяги прокачування, особливо після першого року. Але альтернативою була така – якщо б був завершений Північний потік-2, угоди б взагалі могло не бути. Росія зупинила би прокачування газу через Україну. Так що, врешті-решт, це хороша новина», – зауважив Карпентер.

За його словами, саме американські санкції викрутили руки Кремлю на переговорах з Україною про транзит газу.

Без санкцій Росія б закінчила побудову трубопроводу. Майбутнє проєкту («Північний потік-2») тепер у повітрі, Росія тепер зобов’язана працювати з Україною щодо поставок газу в Європу.

«Єдина причина, чому Росія погодилась на контракт – санкції, які США застосували до «Північного потоку-2». Без санкцій Росія б закінчила побудову трубопроводу. Через те, що майбутнє проєкту тепер у повітрі, коли вони зможуть його завершити? Чи то у 2020-му, чи у 2021-му, чи навіть пізніше, Росія тепер зобов’язана працювати з Україною щодо поставок газу в Європу. Твердження росіян про те, що Росія та Китай можуть перенаправити свої потужності на «Північний потік», щоб завершити його вже за кілька місяців, цілком нереалістичні. Так, вони можуть модернізувати російські та китайські судна для прокладання труб у Балтійському морі, але на це піде рік чи більше», – наголосив президент Інституту глобального розвитку імені Пенн-Байдена.

Тепер Київ має кількарічний перепочинок для проведення ґрунтовної продуманої реформи українського енергетичного сектора, аналізує Едвард Чао.

Тепер в України з’явився час на те, щоб повністю лібералізувати енергетичний ринок

«Фактично, Україна отримала час для того, щоб провести енергетичну реформу. Тепер в України з’явився час на те, щоб повністю лібералізувати енергетичний ринок. Уряд отримав час розробити енергетичну політику за стабільних умов у наступні п’ять років», – зазначає Чао.

Критики укладеної угоди закидають, що українські переговірники піддались Кремлю, відмовившись від усіх фінансових претензій до «Газпрому». Карпентер з такою позицією не погоджується.

«Україна вже отримала три мільярди доларів від Росії по Стокгольмському арбітражу. Інші справи Україні було б важко виграти. Україні б довелось відстоювати свою позицію у різних юрисдикціях по всій Європі, знайти російські активи, накласти на них арешт та направити їх в Україну. Це було б дуже важко зробити. Тому відмова від тих претензій – це не погана стратегія», – каже Карпентер.

Він нагадує, що Україна не відмовилась від претензій на активи, які були незаконно захоплені Росією під час загарбання Криму. «Це дуже важливо, бо йдеться про значні суми, які Україна може отримати у судовому порядку», – додає експерт.

Досягнення угоди про транзит є не лише геополітичною перемогою України. Перш за все, це добра новина для українського споживача, переконаний Майкл Карпентер.

«Це значно знизить ціну на газ у найближчому майбутньому. Не можу сказати точно, але це може бути до 25%. Ми бачили це кожного разу, коли досягалась подібна угода», – зауважив Карпентер.

Минулого року «Нафтогаз» отримав від «Газпрому» за транзит понад два з половиною мільярди доларів, це понад 2% ВВП України.

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