Курт Волкер: імпічмент у США зашкодив Україні, її підтримку потрібно відновити

Колишній спеціальний посланець адміністрації Трампа у справах України вважає, що процес імпічменту президента США зашкодив американським відносинам з Києвом і закликав державного секретаря Майка Помпео наголосити на підтримці України у її боротьбі з російською агресією.

Курт Волкер, який з 2017-го до 2019 року виконував обов’язки представника Сполучених Штатів, заявляє, що майбутній візит державного секретаря США Майка Помпео до Києва має стати нагодою для відновлення американської підтримки Україні.

У статті в журналі Foreign Policy Волкер вказує, що сам факт візиту Помпео є відповіддю на запитання: «Чи дбають американці про Україну?», яке стало темою обговорень в американських політичних колах та у пресі.

Волкер доводить важливість допомоги Україні і з жалем констатує проблеми у двосторонніх відносинах.

Це трагедія і для Сполучених Штатів, і для України, що міжпартійне політичне протистояння в США призвело до того, що Україна та президент Зеленський опинилися незахищеними та ізольованими

«Це трагедія і для Сполучених Штатів, і для України, що міжпартійне політичне протистояння в США, яке дійшло найвищої точки у триваючому процесі імпічменту, призвело до того, що Україна та її новий, налаштований на реформи, президент Володимир Зеленський опинилися незахищеними і до певної міри ізольованими», – пише він.

Курт Волкер був змушений скласти обов’язки американського представника щодо України у листопаді 2019 року, коли його ім’я було згадане серед американських посадовців, різною мірою причетних до намагань адміністрації Дональда Трампа домогтися оголошення в Україні розслідувань щодо колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина Гантера Байдена.

У свідченнях конгресовому слідству у процесі імпічменту Волкер заявляв, що рішення Білого дому про затримку військової допомоги Україні влітку 2019 року було для нього «шоком» і що він намагався розв’язати проблему.

Тепер Курт Волкер каже, що американська підтримка Україні особливо потрібна і що йдеться про інтереси Сполучених Штатів Америки.

Якщо Сполучені Штати зможуть зупинити і змусити дати задній хід російській агресії в Україні, то вони зможуть запобігти такому і в інших місцях

«Якщо Сполучені Штати зможуть зупинити і змусити дати задній хід російській агресії в Україні, то вони зможуть запобігти такому і в інших місцях – зокрема стосовно теперішніх союзників по НАТО, яких Сполучені Штати зобов’язані захищати», – доводить американський дипломат.

Він доводить, що успішність України є ключовим чинником у бажаному перетворенні Росії на мирну і благополучну демократичну країну – партнера міжнародної спільноти.

«Лише уявіть собі, що одного дня, замість того, щоб витрачати величезні ресурси на захист від войовничої Росії, Захід зміг би працювати з такою Росією, яка зосереджується на покращенні життя російського народу. Уявіть, якби Росія змогла подолати теперішнє лихо авторитаризму, корупції, агресії до сусідів, підривної діяльності щодо членів НАТО та припинити опортуністичну підтримку руйнівних сил та режимів у світі», – риторично запитує Волкер, який 2008-2009 роках був послом США в НАТО.

Курт Волкер перераховує позитивні кроки адміністрації Дональда Трампа «упродовж перших двох з половиною років», зокрема виділення Україні збройної допомоги та чітке окреслення дій Росії агресора.

Процес імпічменту змусив багатьох посадовців, які фахово працювали стосовно України, або покинути уряд, або не висуватися

Але, на його думку, «з вересня 2019 року, хоча ці політичні позиції не змінилися, вони втратили фокус та енергійність. Партійні інтереси і особливо процес імпічменту змусив багатьох посадовців, які фахово працювали стосовно України, або покинути уряд, або не висуватися, щоб не потрапити у перехресний вогонь».

Волкер вважає, що саме відсутність голосу США призвела до того, що на «нормандському саміті» у Парижі 9 грудня 2019 року президент Франції Макрон та канцлер Німеччини Меркель змовчали, коли російський президент Путін відкинув усю відповідальність за війну, а повернувшись до Москви, заперечив повернення Києву суверенітету над українським кордоном на сході.

Лише Помпео може зробити авторитетну заяву про подальшу міцну підтримку України



«Ось чому поїздка Помпео (до Києва) така важлива, – йдеться у статті. – Лише Помпео може зробити авторитетну заяву про подальшу міцну підтримку України».

Курт Волкер висловлює кілька конкретних пропозицій, зокрема пропонує призначити нового повноцінного посла США в Києві, а також представника Білого дому у питаннях переговорів щодо України.

«Зеленський заслуговує повної підтримки США у його намаганнях. Візит Помпео в Україну – це важлива нагода нарешті перетворити це на реальність», – завершує Курт Волкер.

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