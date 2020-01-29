Джуліані: колишнього генпрокурора Шокіна намагалися вбити

Колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна намагалися вбити, заявив особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані у Twitter.

Він анонсував публікацію «сенсаційного медичного звіту, який доводить, що була спроба вбивства ключового свідка у справі подвійного хабарництва Байдена-Порошенка».

«Всесвітньо відомий австрійський лікар поставив діагноз Віктору й підтвердив, що його майже вбили», – написав Джуліані.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

Президент США виправдовував своє прохання до президента України Володимира Зеленського провести розслідування, заявляючи, що Джо Байден наполягав на тому, щоб український уряд звільнив тодішнього генерального прокурора Віктора Шокіна через розслідування проти Гантера Байдена у зв’язку з діяльністю Burisma Holdings.

19 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

Оскільки для відсторонення з посади потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду. У Білому домі заявили про переконаність Трампа у тому, що Сенат його виправдає.