Чи можете ви пережити виклик Помпео? Назвіть держави, не підписані на мапі!
Журналістка NPR Мері Луїза Келлі заявила, що держсекретар США Майк Помпео (який, ймовірно, був розсерджений якимись важкими запитаннями) викликав її до своєї приватної вітальні у Державному департаменті та попросив її показати Україну на мапі без назв. Журналістка, яка має ступінь магістра європейських студій у Кембриджі, сказала, що так і зробила. Тоді Помпео (який 30 січня прибуває до Києва) запропонував Келлі показати на мапі Бангладеш. А ви би впоралися, якби Помпео викликав вас на килим?