Процес імпічменту президента Трампа може закінчитися в п’ятницю

31 січня може стати завершальним днем процесу імпічменту президента США Дональда Трампа в Сенаті.

До четверга члени Сенату, яким належить винести рішення у справі про імпічмент Дональда Трампа, заслухали обвинувачення, в ролі якого виступили члени Палати представників, адвокатів президента і отримали можливість поставити питання обом сторонам. Трампа звинувачують у зловживанні повноваженнями і перешкоджанні роботі Конгресу. Обидва звинувачення пов'язані з його спробою домогтися від президента України розслідування діяльності в Україні Хантера Байдена, сина колишнього віце-президента і нинішнього кандидата в президенти Джо Байдена.

У п’ятницю сенатори повинні вирішити чи хочуть вони заслухати свідків. Демократи наполягають на виклику до Сенату колишнього помічника президента Трампа з питань національної безпеки Джона Болтона, який у своїй новій книзі стверджує, що глава Білого дому хотів домогтися від української влади розслідування, погрожуючи їм затримкою американської військової допомоги.

Переважна більшість сенаторів-республіканців вважають, що у запрошенні до Сенату свідків немає необхідності. Для виклику свідків потрібна проста більшість голосів сенаторів. Якщо всі сенатори-демократи проголосують «за», то для схвалення рішення їм будуть потрібні голоси ще чотирьох республіканців. До вечора четверга, за інформацією керівництва республіканської фракції в Сенаті, четвірка тих, хто вагається сенаторів-республіканців – Мітт Ромні, Ліза Мурковскі, Сюзан Коллінс і Ламар Александр – мала намір проголосувати проти виклику свідків.

Якщо це станеться, згідно із затвердженою процедурою Сенат повинен провести остаточне голосування за звинуваченнями проти президента. Якщо очільнику сенатської меншості Чаку Шумеру не вдасться домогтися перенесення голосування, а він натякнув 30 січня, що спробує це зробити, то очікується, що Дональда Трампа виправдають 31 січня.