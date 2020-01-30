США та Канада запровадили додаткові санкції через незаконні «вибори» в Криму

США та Канада запровадили санкції щодо осіб, причетних до організації незаконних «виборів» в анексованому Росією Криму.

Міністерство фінансів США ухвалило таке рішення щодо семи чиновників і московської приватної залізничної компанії через російські виборів в Криму і початок залізничного сполучення по Керченському мосту.

Під обмеження потрапили тимчасовий виконувач обов’язків голови російського уряду Севастополя Михайло Развозжаєв, голова російського уряду Криму Юрій Гоцанюк, голова російського парламенту Севастополя Володимир Нємцев, член Ради федерації Росії з Севастополя Катерина Албатаєва і троє голів виборчих комісій.

Крім того, під санкції потрапила компанія Grand Service Express. Вона здійснює пасажирські перевезення між Росією та анексованим півостровом через Керченський міст.

Санкції означають заморожування контрольованих США активів осіб і компаній з обмежувального списку.

У Канаді відповідний документ оприлюднив міністр закордонних справ Франсуа-Філіп Шампань.

«Постановою про спеціальні економічні заходи заморожуються активи і накладається заборона на співпрацю з певними особами шляхом заборони всім на території Канади і канадцям за межами Канади торгувати майном цих осіб, надавати їм фінансові та пов'язані послуги», – говориться в документі.

До списку санкцій потрапили: голова російського виборчого комітету Севастополя Сергій Даниленко, його заступник Лідія Басова і секретар виборчої комісії Катерина Пиркова, а також член Ради федерації Росії з Севастополя Катерина Алтабаєва, голова російського парламенту Севастополя Володимир Нємцев і в.о. голови російського уряду міста Михайло Развозжаєв.

29 січня Євросоюз оприлюднив прізвища сімох осіб, проти яких запроваджено санкції за організацію і проведення 8 вересня 2019 року незаконних місцевих «виборів» в анексованому Росією Криму.

Наразі в санкційному списку ЄС 177 фізичних та 44 юридичних осіб.

8 вересня 2019 року на території анексованого Росією півострова пройшло «голосування» до російського парламенту Криму і в місцеві органи влади.

У МЗС України назвали «юридично нікчемними» російські вибори на півострові і закликали міжнародне співтовариство дати «принципову оцінку» незаконним діям Росії.

Європейський союз не визнав російські «вибори» в Криму і Севастополі.

11 вересня Верховна Рада України визнала нелегітимним голосування на півострові.

У грудні Євросоюз оголосив про продовження санкції проти Росії на наступні пів року.

Європейський союз після анексії Криму у 2014 році і початку бойових дій на Донбасі запровадив і щоразу продовжує санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Втім, у Брюсселі є політичні сили і лідери, які лобіюють зняття обмежень з Кремля через його агресію проти України.

Секторальні економічні санкції обмежують доступ певних російських банків і компаній до первинних і вторинних ринків капіталу в ЄС, накладають заборону на експорт і імпорт у торгівлі озброєннями, встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих отримувачів у Росії, а також обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобуванні нафти і пошуку її покладів.