Ми не бачимо сигналів про скасування санкцій ЄС з чиновників часів Януковича – Кулеба

Українська влада не бачить «сигналів» про наміри Європейського союзу скасувати санкції щодо колишніх чиновників часів президентства Віктора Януковича, заявив віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає «Європейська правда».

«Для того, щоб обговорювати скасування санкцій з окремих експосадовців, треба бачити відповідний запит з боку ЄС. На наших зустрічах у Брюсселі ми не побачили від них таких запитів, а вся інформація базується лише на повідомленні одного журналіста. Зі свого боку хочу додати, що ми не бачимо сигналів ЄС, які б свідчили про можливість скасування санкцій щодо окремих осіб», – заявив Кулеба.

28 січня кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Рікард Юзвяк повідомив у Twitter, що, ймовірно, Європейський союз зніме санкції за незаконне присвоєння державних коштів із колишнього прем’єра Миколи Азарова, ексміністра енергетики Едуарда Ставицького та Олександра Януковича, сина колишнього президента Віктора Януковича.

ЄС запровадив санкції за незаконне присвоєння українських державних коштів у березні 2014 року.