ЄС має намір запровадити санкції проти причетних до проведення російських виборів у Криму

Європейський союз має намір запровадити санкції проти семи осіб, причетних до проведення у вересні 2019 року російських місцевих виборів в анексованому Криму, повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі.
«Завтра ЄС додасть ще 7 осіб у свій список санкцій щодо осіб, котрі підривають територіальну цілісність України. Ці семеро сприяли і брали участь в регіональних виборах у вересні в Криму», – повідомив кореспондент у Twitter.
Імена тих, проти кого будуть запроваджені санкції, поки що невідомі.
8 вересня 2019 року на території анексованого Росією півострова пройшло «голосування» до російського парламенту Криму і в місцеві органи влади.
У МЗС України назвали «юридично нікчемними» російські вибори на півострові і закликали міжнародне співтовариство дати «принципову оцінку» незаконним діям Росії.
Європейський союз не визнав російські вибори в Криму і Севастополі.
11 вересня Верховна Рада України визнала нелегітимним голосування на півострові.
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