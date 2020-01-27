ЄС має намір запровадити санкції проти причетних до проведення російських виборів у Криму

Європейський союз має намір запровадити санкції проти семи осіб, причетних до проведення у вересні 2019 року російських місцевих виборів в анексованому Криму, повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі.

«Завтра ЄС додасть ще 7 осіб у свій список санкцій щодо осіб, котрі підривають територіальну цілісність України. Ці семеро сприяли і брали участь в регіональних виборах у вересні в Криму», – повідомив кореспондент у Twitter.

Імена тих, проти кого будуть запроваджені санкції, поки що невідомі.

8 вересня 2019 року на території анексованого Росією півострова пройшло «голосування» до російського парламенту Криму і в місцеві органи влади.

У МЗС України назвали «юридично нікчемними» російські вибори на півострові і закликали міжнародне співтовариство дати «принципову оцінку» незаконним діям Росії.

Європейський союз не визнав російські вибори в Криму і Севастополі.

11 вересня Верховна Рада України визнала нелегітимним голосування на півострові.