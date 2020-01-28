Євросоюз включає ще 7 осіб до санкційного списку через порушення територіальної цілісності України

Міністри закордонних справ Євросоюзу вирішили додати до списку санкцій ще сім осіб, відповідальних за порушення територіальної цілісності України, повідомив кореспондент Радіо Свобода з Брюсселя.

«Усі пов’язані з Севастополем та Кримом та російськими виборами, які відбулися там у вересні. Зараз у списку є 177 осіб та 44 юридичні особи», – ідеться в повідомленні в твітері.

Імена тих, проти кого запроваджуються санкції, поки що невідомі.

8 вересня 2019 року на території анексованого Росією півострова пройшло «голосування» до російського парламенту Криму і в місцеві органи влади.

У МЗС України назвали «юридично нікчемними» російські вибори на півострові і закликали міжнародне співтовариство дати «принципову оцінку» незаконним діям Росії.

Європейський союз не визнав російські вибори в Криму і Севастополі.

11 вересня Верховна Рада України визнала нелегітимним голосування на півострові.

У грудні Євросоюз оголосив про продовження санкції проти Росії на наступні пів року.

Європейський союз після анексії Криму у 2014 році і початку бойових дій на Донбасі запровадив і щоразу продовжує санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Втім, у Брюсселі є політичні сили і лідери, які лобіюють зняття обмежень з Кремля через його агресію проти України.

Секторальні економічні санкції обмежують доступ певних російських банків і компаній до первинних і вторинних ринків капіталу в ЄС, накладають заборону на експорт і імпорт у торгівлі озброєннями, встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих отримувачів у Росії, а також обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобуванні нафти і пошуку її покладів.