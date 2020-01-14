У Європарламенті закликають Росію взяти приклад з Ірану – визнати збиття «Боїнга» на Донбасі

Страсбург – Збиття українського літака може стати приводом для відновлення міжнародних санкцій проти Ірану. Франція, Німеччина та Велика Британія запустили офіційний механізм врегулювання суперечок, що оскаржує виконання ключових домовленостей ядерної угоди з Іраном.

Іран твердить, що збільшив продукцію збагаченого урану у відповідь на відновлення санкцій з боку США. Європа ж цей аргумент не приймає і погрожує відновити санкції, однак все ж сподівається, що вдасться домовитися.

«Уявіть, якою була б ситуація в Ірані зараз, якби Тегеран мав ядерну зброю», – заявив під час дебатів у Європарламенті верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель. На його думку, найголовніше завдання Європи зараз – зберегти антиядерні домовленості з Іраном, стабілізувати ситуацію в регіоні і зробити все можливе, щоб посадити за один стіл переговорів США та Іран.

«Після того, як Іран визнав, що збив літак, ми маємо використати цю можливість, аби повернути Іран до умов ядерної угоди, підписаної у 2015 році», – заявив у коментарі Радіо Свобода німецький депутат Міхаель Галер. Він також додає, що було б набагато легше тиснути на Іран, виступаючи одним фронтом зі США.

У 2015 році Іран погодився на умови світової спільноти в обмін на зняття санкцій, зокрема на продаж нафти. Однак після приходу Дональда Трампа до влади Сполучені Штати відновили санкції проти Ірану в односторонньому порядку. Тоді в ЄС висловили через це глибоку стурбованість, зараз у Європарламенті відверто критикують Трампа і вважають політику Вашингтону не меншою перепоною для домовленостей, ніж заяви Тегерану.

Росія має брати приклад з Ірану

Росія має взяти на себе відповідальність за збиття МН17, але вона досі цього не зробила

«Ми зараз спостерігаємо за унікальною ситуацією, коли Іран випереджає Росію у своєму визнанні відповідальності. Росія має взяти на себе відповідальність за збиття МН17, але вона досі цього не зробила. Доказова база ідентична, але Росія відмовляється визнати свою провину», – заявляє Міхаель Галер.

Якщо раніше євродепутати дозволяли собі так висловлюватися лише в кулуарах і не на запис, то тепер відверто засуджують Росію і порівнюють реакції Тегерану і Москви на збитий літак.

Ми бачимо величезний контраст із поведінкою Росії, коли на території Україні був збитий літак Малайзії

«Влада Ірану визнала свою відповідальність через кілька днів. І тут ми бачимо величезний контраст із поведінкою Росії, коли на території Україні був збитий літак Малайзії», – заявив у коментарі Радіо Свобода депутат із Литви Андрюс Кубілюс.

Незважаючи на те, що Іран взяв на себе відповідальність за збиття українського лайнера, в Європарламенті закликають до всебічного і прозорого розслідування, бо, за словами депутатів, досі лишається багато питань без відповідей.

«Військові технології повинні дозволяти бачити різницю між «Боїнгом», який має свої радіосигнали, і він показує, що він – «Боїнг», а не ракета чи американський винищувач», – твердить Андрюс Кубілюс, але додає, що на даний момент Іран йде на співпрацю, однак невідомо, чи так завжди триватиме, бо розслідування може тривати кілька років.