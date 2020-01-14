«Чарівна сила дурисвітства»: захист Москвою Ірану нагадав багатьом її заперечення щодо збитого «Боїнга» на Донбасі

Matthew Luxmoore

Москва – Рано-вранці 11 січня, коли світ чекав на інформацію про трагічну катастрофу літака «Міжнародних авіаліній України» рейсу PS752 біля Тегерану, в Росії фінансоване державою агентство RT оприлюднило статтю з назвою «Демонізація Ірану»: як Захід звинувачує Тегеран у причетності до розбиття українського «Боїнга-737».

Лідери кількох західних країн уже заявили про докази, які твердо свідчили, що літак і 176 людей у ньому стали побічними жертвами ракетного нападу Ірану на бази США в Іраці 8 січня, який, у свою чергу, був відповіддю на цілеспрямовану ліквідацію Вашингтоном іранського генерал-майора Касема Солеймані 3 січня.

Але в RT продовжували каламутити воду. Вашингтон веде «інформаційну ескалацію» навколо рейсу PS752, що має на меті дискредитацію Тегерану і виправдання ліквідації Солеймані, мовилося в статті, автори якої порівнювали це з нібито попередніми кампаніями з метою очорнити Москву.

«Обставини трагічного інциденту і обвинувальна кампанія, запущена низкою західних ЗМІ, вказують на те, що все це – інформаційна атака проти Ірану», – написали автори.

RT активно підтримувало лінію, яку вели російські посадовці й інші засоби інформації. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков казав про звинувачення США, що «немає ніяких підстав виступати з такими гучними заявами».

Володимир Джабаров, чільний російський законодавець, заявляв, що Захід «наперед призначив Іран винним», і наполягав, що в цьому «російського сліду немає і бути не може». А російський генерал-майор Сергій Липовий стверджував, що катастрофа – провокація США «у фірмовому стилі американської зовнішньої політики для виправдання власної агресії».

Кампанія затьмарення

Багатьом спостерігачам реакція Москви на катастрофу в Ірані нагадала про кампанію затьмарення, яку вона почала після збиття в липні 2014 року літака «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17 над сходом України. Протягом годин після повідомлень про катастрофу, в причетності до якої на Заході швидко викрили підтримуваних Москвою бойовиків, кілька російських державних агентств твердили, що бойовики збили в тій місцевості український військовий літак Ан-26.

Уточнення до цих повідомлень ставали все заплутанішими, коли стало ясно, що саме там, де бойовики нібито збили український військовий літак, упав рейс MH17, що спричинило помилкове враження, що впали два літаки.

Наступними днями Росія почала добре організовану кампанію на просування «теорій змови» і так званих «альтернативних фактів» і після того, як доказів про її причетність стало з’являтися все більше.

Росія заперечила не тільки причетність до катастрофи MH17 – вона заперечувала й те, що надає військову допомогу бойовикам-сепаратистам у частинах східної України. Міжнародний кримінальний суд у листопаді 2016 року визначив, що війна на сході України, в якій на нинішній час загинуло вже понад 13 тисяч людей, є «міжнародним збройним конфліктом між Україною і Росією».

Багаторічне кримінальне розслідування, проведене з часу катастрофи, дійшло висновку, що літак рейсу MH17 збила ракета зенітно-ракетного комплексу «Бук» 53-ї зенітно-ракетної бригади Збройних сил Росії, запущена з території, захопленої підтримуваними Росією сепаратистами. Нідерландські прокурори оголосили обвинувачення трьом громадянам Росії і одному України за їхню ймовірну участь у злочині.

Дехто запитує, чому після збиття літака рейсу PS752 в Ірані Росія так несхитно наполягала на невинуватості Тегерану. Інші підозрювали, що багато російських журналістів могли бути щиро розлючені паралелями з поведінкою Росії 2014 року.

«Винен, доки не буде доведена невинуватість. Це нова назва гри в сьогоднішньому політичному ландшафті», – заявляв диктор в англомовній передачі RT про Іран, натякаючи на попередні звинувачення на адресу Росії. «Іранська сторона відмовляється передати самописці» літака, сказав журналіст державного телеканалу «Росія-1», – бо боїться «підтасувань і провокацій».

Дехто з критиків висловлював припущення, що таку лінію Москви визначили побоювання, що рейс PS752 був збитий ракетою з ЗРК «Тор» російського виробництва, проданого Іранові. У російській телепередачі «60 хвилин» 9 січня коментатори стверджували, що в місцевості біля тегеранського аеропорту не могло бути ніяких комплексів «Тор», і повторювали заяви про «інформаційну війну» Заходу.

Зараз мало хто має сумніви, що цей літак дійсно збила ракета з «Тора».

Лінія розвалюється

Проблема для Росії через її заперечення причетності Ірану до трагедії, щодо якої Москва не мала підстав боятися звинувачень у прямій вині, виявилася в тому, що Тегеран визнав відповідальність за неї 11 січня – через лічені години після публікації статті RT про «демонізацію Ірану».

За одну мить скоординована лінія Росії про аварію розвалилася – і вказала на різкий контраст у паралелях між визнанням вини Іраном і впертими запереченнями Москви щодо MH17 протягом останніх п’яти років.

«До останнього не хотів так думати. Повний «ремейк» 17 липня 2014-го, – написав Гліб Павловський, колишній радник президента Росії Володимира Путіна, маючи на увазі збиття того дня MH17, – але іранці призналися: сильна нація».

«Іран визнав, що збив літак, – написав Сергій Смирнов, головний редактор інтернет-видання «Медіа зона». – Тобто ми гірші за Іран. Це й є національне приниження, яке дехто чомусь вважає величчю».

Та все-таки, незважаючи на визнання Ірану, Москва продовжила змальовувати Тегеран як жертву інформаційної війни Заходу і, схоже, водночас скористалася шансом вкотре відкинути заяви, що вона причетна до збиття MH17.

«Просто нагадування: «фейкові» новини вдарили про вину Росії з першого ж дня MH17, – написало у твітері 11 січня посольство Росії в Канаді, 57 громадян якої загинули на борту PS752. – Попри неспростовні технічні докази і розсекречені документи, які надала Росія, «незалежні і чесні» західні ЗМІ продовжують цю лінію, сповнену брехні і риторики ненависті».

«Наївно і по-любительськи»

Російська державна преса 13 січня уникала згадок про MH17, незважаючи на очевидність порівняння, натомість багато газет проводили паралелі тільки з випадковим збиттям силами США іранського пасажирського літака, в якому загинули 290 людей, 1988 року, під час бою корабля США, який запустив ракету, з іранськими силами в Перській затоці.

У статті з назвою «Змова з катастрофою іранського літака» російське державне агентство «Спутнік» повторило попередні російські твердження, що збиття літака рейсу PS752 влаштували США, щоб скористатися з регіональної нестабільності після вбивства Солеймані.

«Американці пішли на сценарій на межі війни, в якому вони передбачали, що іранські системи протиповітряної оборони будуть готові діяти негайно, – написали автори, хоча ніяких доказів не наводили. – Нещасний випадок був підстроєний».

Багато хто в Росії, схоже, виявився стійким до таких тверджень і глибоко скептично поставився до джерел, що їх там виставляють як докази. У статті 11 січня з назвою «Брехати дорого» політичний редактор російської опозиційної «Нової газети» Кирило Мартинов висміяв російську кампанію заперечення.

«До 2020 року ми почали виробляти протиотруту від «білого шуму» пропаганди, спроби обманювати все людство видаються наївними і любительськими, – написав він про дії Росії. – Але ми з вами живемо в країні, влада якої продовжує вірити в чарівну силу дурисвітства».

Такі заяви, схоже, небезпідставні. Після збиття літака рейсу MH17, майже через два тижні російської кампанії з метою посіяти сумніви навколо трагедії, дослідження незалежного соціологічного «Левада-центру» засвідчило, що 82 відсотки опитаних росіян звинувачували в збитті Україну, про причетність російських військ тоді говорив 1 відсоток.

У низці інтерв’ю, які провело Радіо Свобода на вулицях у центрі Москви в вересні 2016 року, більш як через два роки після катастрофи, люди з цинізмом і недовірою реагували на всі повідомлення про неї – і російські, і західні.

Уже свіжіші інтерв’ю з росіянами в центрі Москви наводять на думку, що загалом думки про це не дуже змінилися.

І багато російських користувачів «Твітера», які стежили за великими противладними протестами, що спалахнули в Тегерані після трагедії PS752, побачили політичні небезпеки, які може принести визнання вини. На вулицях столиці Ірану лунали вимоги відставки керівників країни, і в Росії коментатори звернули увагу на різницю: там 2014 року, посеред зухвалих заперечень Москви і пропагандистської кампанії, яка допомагала розповсюджувати їх, російське населення підтримало Кремль.

«Знову доводиться заздрити, – написав 11 січня відомий російський опозиційний діяч Леонід Волков, публікуючи відеозапис протесту в Ірані. – Наші брехуни брешуть уже 5,5 років, і хоч би що».