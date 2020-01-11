Іран визнає, що збив український літак

11 січня з самого ранку іранська влада визнала, що український літак авіакомпанії «МАУ» сполученням Тегеран - Київ був збитий. Про це заявив глава МЗС Ірану Джавад Заріф.

Згідно з результатами попереднього розслідування збройних сил країни, трагедія сталася через людську помилку.

«Внутрішнє розслідування Збройних Сил прийшло до висновку, що, на жаль, через людську помилку були запущені ракети, які спричинили жахливий крах українського літака та загибель 176 невинних людей», - написав в твіттері президент Ірану Хасан Роухані.

Він додав, що розслідування продовжується, назвавши трагедію "непрощенною помилкою".

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Раніше представники США, Канади і Великої Британії заявили про «високу ймовірність» того, що літак збила іранська ракета, можливо, помилково. Іран це заперечував.