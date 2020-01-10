Ракетна система, яка, можливо, збила українська лайнер: смертельна, швидка, діє на малих дистанціях (огляд)

Український авіалайнер був збитий під Тегераном ракетою класу «земля-повітря», заявили в четвер канадські посадовці. Представники України, в свою чергу, обмежилися заявою, що інформація про ракету з комплексу «Тор-М1» російського виробництва, яка, можливо, стала причиною катастрофи, розслідується, пише агентство «Ройтерз».

Зенітно-ракетний комплекс «Тор» і його модифікації, які в класифікації НАТО мають назву SA-15 Gauntlet, – це система протиповітряної оборони малої досяжності, бойова машина на гусеничному шасі, яка має і радар, і ракетна пускова установка.

За даними організації «Федерація американських науковців», що спеціалізується на вивченні загроз національній і міжнародній безпеці, цей мобільний комплекс може вражати цілі на висоті до 6 тисяч метрів і на відстані 12 кілометрів.

Військові літаки і крилаті ракети, для знищення яких призначений «Тор», можуть прокладати свої маршрути так, щоб уникати виявлення радаром цієї системи. Крім того, вони застосовують дипольні відбивачі – спеціальні засоби радіоелектронного придушення, які «збивають з пантелику» радари, і теплові пастки, які створюють фальшиві цілі для ракет із тепловим самонаведенням.

«Боїнг 737-800», що належав «Міжнародним авіалініям України» і виконував рейс Тегеран – Київ, був пасажирським літаком і не був обладнаний ніякими захисними функціями.

Малоймовірно, що екіпаж пасажирського лайнера зумів би зреагувати на будь-яку випущену ракету, вважає науковий співробітник Інституту міжнародних досліджень Мідлсбері Майкл Дуйтсман, якого цитує агентство Reuters.

«Вони, ймовірно, навіть не бачили її наближення, – сказав Дуйтсман. – Відразу після злету пілоти зазвичай зайняті іншими речами».

Для того, щоб атакувати намічену ціль, оператор комплексу «Тор» має ідентифікувати її на екрані радара і дати команду на пуск.

Комерційні повітряні рейси мають транспондери – спеціальні радіопередавачі, які на узгодженій на міжнародному рівні частоті передають свої дані, такі, як, наприклад, швидкість і висота. Коли рейс 752 зазнав аварії за декілька кілометрів від аеропорту, поруч у повітрі були ще кілька інших цивільних літаків. Всі ці борти повинні були відображатись на екрані радара комплексу «Тор», як і на цивільному радарі в аеропорті.

Ідентифікація «своїх»

Колишній офіцер протиповітряної оборони однієї з європейських країн, який зараз працює над протиракетними технологіями, сказав, що в ідеалі плани польотів і коди транспондерів усіх запланованих цивільних рейсів повинні передаватися військовим підрозділам, які розташовані поруч з аеропортом.

Це дозволяє операторам систем протиповітряної оборони зіставляти кожен об’єкт, що з’являється на радарі, з планом польотів і кодами транспондерів.

«Збити ворожий літак нескладно, – сказав офіцер, який відмовився від публікації свого імені через делікатність проблеми. – А справжній виклик – це ідентифікувати літак і не збити «своїх».

Ракети «Тора» наводяться за допомогою радара, швидкість їхнього польоту майже втричі перевищує швидкість звуку. Це означає, що, якщо вони будуть випущені на відстані 5 кілометрів від цілі, вона буде уражена протягом 5 секунд.

У цих ракет невелика бойова частина – близько 15 кілограмів потужної вибухової речовини. Але при детонації вони викидають у ціль дрібні металеві осколки, схожі на кулі.

За словами Майкла Дуйтсмана, в Ірані «Тор» є однією з найсучасніших систем протиповітряної оборони. Він здатен атакувати одночасно дві цілі, випускаючи по дві ракети в кожну з них. У середині 2000-х років, коли Іран придбав ці комплекси в Росії, «як на той час їхні можливості були такі, що США висловлювали свою стурбованість щодо цієї угоди», додав він.

Дослідницький Центр стратегічних і міжнародних досліджень у США минулого року заявляв, що Іран має «невелику кількість» комплексів «Тор».

За наявними даними, український авіалайнер перебував у повітрі протягом двох хвилин, коли були виявлені теплові сліди двох ракет класу «земля-повітря», розповів агентству Reuters один із американських посадовців. За його словами, невдовзі після виявлення цих слідів стався вибух у безпосередній близькості від українського літака. Щонайменше один відеозапис, знятий у ніч аварії, демонструє охоплений вогнем літак, що впав на землю неподалік Тегерану.

Раніше газета «Нью-Йорк Таймс» опублікувала ідентифіковане відео, в якому, як вважають, показана іранська ракета, що збила літак біля аеропорту Тегерану.

Іран заперечує, що авіалайнер був збитий ракетою.

Рікі Еллісон, експерт із питань оборони і засновник некомерційної організації «Альянс на підтримку протиракетної оборони», сказав, що відвернути вже випущену ракету від цілі неможливо навіть у тому разі, якщо наземний оператор комплексу зрозумів, що скоїв помилку.

«Якщо ви вже запустили цю штуку, все скінчено», – сказав Еллісон.