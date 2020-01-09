Ураження літака ракетою є однією з версій – Данилов про розслідування авіакатастрофи в Ірані

Версія про збиття українського літака в Тегерані ракетою з зенітно-ракетного комплексу «Тор» російського виробництва є однією з тих, які розглядають українські фахівці, надіслані до Ірану, повідомив Радіо Свобода секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов.

«Це одна із версій, які ми розглядаємо. Версій ми маємо сім – чотири у відкритому доступі, три версії є поки що закритими. Остаточне рішення ми можемо ухвалити, коли будуть проведені повністю всі дослідження, які потрібно в цьому випадку відпрацювати», – сказав Данилов.

За словами секретаря РНБО, «ці експерти є найкращими фахівцями, які є в нашій країні, вони займалися питаннями стосовно «Бука», яким був збитий літак на території Донецької області».

«Але тут немає гонки, РНБО – не піар-агентство, ми працюємо з доказами, ми працюємо з інформацією. Коли та чи інша версія буде мати більше або менше підтвердження, ми вас будемо про це інформувати. На сьогоднішній день остаточної версії немає», – вказав Олексій Данилов.

Раніше іранське розслідування заявило, що авіалайнер Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який зазнав аварії невдовзі після зльоту з Тегерану, перед падінням розвернувся назад.

«Літак, який спочатку прямував на захід, щоб залишити зону аеропорту, повернувся праворуч після проблеми і був направлений назад до аеропорту у момент катастрофи», – заявила Іранська організація цивільної авіації на своєму веб-сайті.

«Літак зник з екранів радарів у той момент, коли він досяг 8 тисяч футів (2400 метрів). Пілот не надсилав радіоповідомлення про незвичні обставини. За словами очевидців, на борту літака було видно вогонь, який інтенсивно розгорався», – додала організація, повідомляючи про перші результати розслідування.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Літак був вироблений у 2016 році. Як запевнили в компанії, він був справний і пройшов останнє планове технічне обслуговування перед вильотом 6 січня.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що домовився з Іраном про тісну координацію слідчих груп двох країн у розслідуванні катастрофи українського літака неподалік Тегерану і визначення її причини.