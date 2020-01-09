Авіакатастрофа в Ірані: Канада хоче відігравати ключову роль в розслідуванні

Канада має намір відігравати ключову роль у розслідуванні катастрофи українського «Боїнга» в Ірані, внаслідок якої загинули 63 громадян Канади.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив на пресконференції в Оттаві, що 138 із 176 осіб, які перебували на борту літака, мали зв’язок із Канадою. Багато з них були членами великої іранської громади Канади, переважно з Едмонтона.

«Я впевнений, що завдяки нашим діям як через союзників, так і безпосередньо, ми переконаємось, що ми робимо істотний внесок у розслідування», – сказав Трюдо.

Прем’єр Канади не став коментувати можливі причини аварії.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав Канаду приєднатися до розслідування причин катастрофи.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Літак був вироблений у 2016 році. Як запевнили в компанії, він був справний і пройшов останнє планове технічне обслуговування перед вильотом 6 січня.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що домовився з Іраном про тісну координацію слідчих груп двох країн у розслідуванні катастрофи українського літака неподалік Тегерану і визначення її причини.