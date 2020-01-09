Радіо Свобода Daily: Що відомо про катастрофу «Боїнга» в Ірані та загиблих українців?

Катастрофа українського «Боїнга» в Ірані

Український «Боїнг» розбився одразу після зльоту з міжнародного аеропорту Тегерану вранці 8 січня. Лайнер виконував регулярний рейс за маршрутом Тегеран-Київ. На борту літака перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі загинули. Серед них – 11 громадян України. Радіо Свобода опублікувало інформацію про загиблих і їхні фото.

Причини катастрофи наразі лишаються нез’ясованими. Літак був вироблений у 2016 році. У МАУ кажуть, що лайнер був справний і пройшов планову передпольотну перевірку 6 січня (інфографіка – тут).

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що домовився з Іраном про тісну координацію слідчих груп двох країн у розслідуванні катастрофи і визначення її причини. До Ірану вирушили фахівці експертної та пошуково-рятувальної груп, вони будуть залучені до розслідування причин трагічної події.

ЗМІ повідомили про знайдені дві «чорні скриньки». В Тегерані заявили, що будуть досліджувати їх самостійно, а українські експерти можуть бути присутніми при цьому.

Деталі трагедії, аналіз версій і реакції – у хроніці Радіо Свобода.

Хто розслідуватиме трагедію та хто відповість?

Розслідування падіння українського літака проводитиме Іран, оскільки авіакатастрофа відбулася над його територією, однак до процесу долучаться Україна, США та інші держави, пояснює у розмові з Радіо Свобода експерт з міжнародного авіаційного права Андрій Козлов. Він прогнозує, що розслідування буде тривалим і непростим, оскільки «в ньому зійдуться іранці й американці». Також він вказує на один із фактів трагедії, що привертає увагу і пояснює, хто і як саме заплатить компенсації родинам загиблих пасажирів.

Наслідки для МАУ і Коломойського

Літаки авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» раніше жодного разу не зазнавали катастроф, їхні пасажири ніколи не гинули. Тепер, після загибелі українського Boeing 737 в Ірані з’явилися різноманітні версії її причин та наслідків. Через причетність бізнесмена Ігоря Коломойського до МАУ, у ЗМІ з’явилися навіть припущення щодо можливого впливу трагічної події на політику в Україні. Але раніше у катастрофи потрапляли літаки інших українських компаній, нагадують авіаексперти. Тоді причини і наслідки були різними, тож і тепер не варто поспішати з висновками, наголошують фахівці.

Іран атакував військові бази США, а Трамп анонсував нові санкції

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче використовувати військову силу для відповіді Ірану на обстріл військових баз в Іраку, які використовують американські військові. «Економічна міць США» є найкращим стримувальним чинником, заявив Трамп, виступаючи у Білому домі. І анонсував нові економічні санкції проти Ірану. Також американський президент «з радістю повідомив», що американці не постраждали внаслідок ракетного нападу Ірану, а бази зазнали «мінімальних пошкоджень».

Уночі з 7 на 8 січня іранські війська здійснили балістичний обстріл американських позицій в Іраку як помсту за вбивство минулого тижня визначного іранського військового командира.

Історія «тіньового» генерала Касем Солеймані в системі іранської влади – у фотогалереї.

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12 прогнозів на 2020 рік

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«Шпигунка» в 71. Як фальсифікують карні справи в ОРДЛО

Зінаїді Мальцевій – 71 рік, останні 19 місяців до обміну 29 грудня вона провела в ув’язненні в угрупованні, що називає себе «Донецька народна республіка» – її засудили за статтею «Шпигунство» на 10 років і 6 місяців позбавлення волі.

Мальцеву заарештували через 8 місяців після арешту її сина Максима, також засудженого за статтею «Шпигунство»: в його телефоні виявили кілька знімків, які нібито свідчили про його роботу на спецслужби України. У нього і його матері конфіскували майно – дві квартири в Донецьку і всі особисті речі, що були в них. Син Зінаїди Мальцевої досі перебуває в ув’язненні на окупованій частині Донеччини, бойовики не визнають, що він був засуджений, і відмовляються вносити його ім’я в списки на обмін. Історію свого процесу та ув’язнення Зінаїда Мальцева розповіла Радіо Свобода.

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