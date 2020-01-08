Принц Гаррі та Меган Маркл оголосили про наміри вийти з королівської родини

Британський принц Гаррі та його дружина, американська акторка Меган Маркл оголосили про намір вийти з королівської родини.

«Ми збираємося відійти від «cтаршого» членства в королівській сім’ї та працювати, щоб стати фінансово незалежними, водночас продовжуючи повністю підтримувати Її Величність Королеву», – йдеться в заяві подружжя.

Вони планують «балансувати» між Сполученим Королівством та Північною Америкою.

«Цей географічний баланс дозволить нам ростити нашого із вдячністю до королівської традиції, в якій він народився, і надасть нашій сім’ї простір, щоб сфокусуватися на наступному розділі, включно зі створенням нашої нової благодійної організації», – розповіло подружжя.

Принц Гаррі та Меган Маркл не назвали причину свого рішення. Водночас у 2019 році герцог критикував медіа через «цькування» його дружини. Він порівнював ставлення представників ЗМІ до Маркл із їхнім ставленням до його матері, принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі у 1997 році.

Британський принц Гаррі і американська акторка Меган Маркл одружилися у травні 2018 року. Через рік у герцога і герцогині Сассекських народився хлопчик – Арчі Гаррісон Маунтбаттен-Віндзор.