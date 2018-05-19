Принц Гаррі та Меган Маркл отримають титули герцога та герцогині Сассекських

Британський принц Гаррі і його майбутня дружина Меган Маркл після весілля отримають титули герцога і герцогині Сассекських. Таке рішення королеви Єлизавети ІІ оприлюднене на сайті королівського палацу.

Повідомляється, що королева надала принцу Уельському титул герцога Сассекського, графа Дамбартонського і барона Кілкіл.

«Таким чином принц Гаррі стане Його Королівською Високістю герцогом Сассекським, а міс Меган Маркл у шлюбі буде Її Королівською Високістю герцогинею Сассекською», – мовиться у повідомленні.

Титул графа Дамбартонського буде використовуватися в Шотландії, барона Кілкіл – в Північній Ірландії.

О 13:00 розпочалася офіційна трансляція церемонії весілля принца Гаррі та Меган Маркл.

Заручини Гаррі і Меган Маркл відбулися на початку листопада.

33-річний принц Гаррі є молодшим з двох синів принца Чарльза і його першої дружини принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі в Парижі 31 серпня 1997 року. Він – п’ятий у черзі на британський престол.

36-річна Меган Маркл відома як виконавиця однієї з головних ролей в американському серіалі Suits («Форс-мажори»).