Принц Гаррі й акторка Меган Маркл одружаться навесні 2018 року – заява

Британський принц Гаррі і його подруга, американська акторка Меган Маркл одружаться навесні 2018 року, повідомили в резиденції принца Вельсу Чарльза – батька принца Гаррі.

«Його високість принц Вельсу щасливий анонсувати одруження принца Гаррі й міс Меган Маркл. Весілля відбудеться навесні 2018 року. Інші деталі про весілля будуть анонсовані згодом», – йдеться в заяві.

У резиденції принца Чарльза додали, що принц Гаррі повідомив королеву Єлизавету ІІ про наміри одружитися. Також він отримав благословення від батьків Меган Маркл. Згідно з повідомленням пара буде жити в котеджі Ноттінгем у Кенсінгтонському палаці в Лондоні.

33-річний принц Гаррі є молодшим з двох синів принца Чарльза і його першої дружини принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі в Парижі 31 серпня 1997 року.

36-річна Меган Маркл відома як виконавиця однієї з головних ролей в американському серіалі Suits («Форс-мажори»).