Королева Єлизавета II та принц Філіп відзначають 70-річчя шлюбу

Королева Єлизавета II та принц Філіп 20 листопада відзначають 70-ту річницю шлюбу, ставши першою правлячою у Великобританії парою, яка святкує «платинове весілля».

У Вестмінстерському абатстві в Лондоні, де Єлизавета вийшла заміж за принца Філіпа 20 листопада 1947 року, сьогодні вдарили дзвони, щоб відзначити сім десятиліть королівського союзу.

91-річна Єлизавета ІІ і її чоловік 96-річний Філіп влаштували приватне святкування у Віндзорському замку, королівській резиденції неподалік Лондона.

Єлизавета II, яка стала королевою після смерті свого батька короля Георга VI в 1952 році, найдовше править на троні.

У пари є четверо дітей – Чарльз, Анна, Ендрю і Едвард, чиї сімейні стосунки були менш тривалими, і всі, крім Едварда, розлучалися після першого шлюбу.

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей сьогодні привітала королівську пару.