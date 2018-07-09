Хрестини принца Луї відбулися 9 липня. Закрита церемонія відбулася в Королівській каплиці в палаці Святого Джеймса. Це перший раз, коли герцог і герцогиня Кембриджські з’явилися на публіці разом зі своїми трьома дітьми. Королева Великої Британії Єлизавета II та її чоловік, Філіп герцог Единбурзький, не змогли бути присутніми на хрестинах свого правнука принца Луї. Прес-служба Букінгемського палацу повідомила, що таке рішення було ухвалене раніше і ніяк не пов'язане зі станом здоров’я. У королеви Єлизавети II насичений тиждень. 10 липня відбудеться святкування сторіччя королівських військово-повітряних сил, а 13 липня Віндзорський замок відвідає президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. (Відео Reuters)