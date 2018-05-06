Кенсінгтонський палац показав фото новонародженого принца Луї

Кенсінгтонський палац оприлюднив у Twitter фото новонародженого принца Луї.

«Ця фотографія була відзнята герцогинею Кембриджською 26 квітня в Кенсінгтонському палаці», ­– повідомила британська королівська родина.

На іншому знімку принца Луї тримає його сестра, принцеса Шарлотта. У Кенсінгтонському палаці розповіли, що світлина зроблена 2 травня, у третій день народження дівчинки.

Герцогиня Кембриджська народила хлопчика 23 квітня. Його назвали Луї Артуром Чарльзом. Це – третя дитина принца Вільяма і Кейт, шостий правнук королеви Єлизавети ІІ.

Новонароджений стає п’ятим претендентом на британський трон.

22 липня 2013 року з’явився на світ їхній первісток, принц Джордж. 2 травня 2015 року у Вільяма і Кейт народилася друга дитина – дочка Шарлотта Елізабет Діана.