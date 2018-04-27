Британія: сину принца Вільяма та герцогині Кейт обрали ім’я

Сина принца Вільяма та герцогині Кейт назвали Луї Артуром Чарльзом, повідомив Кенсінгтонський палац.

«Герцог і герцогиня Кембриджські з радістю повідомляють, що вони назвали свого сина Луї Артуром Чарльзом. Дитина буде відома як Його Королівська Високість Принц Луї Кембриджський», – розповіли в палаці.

Герцогиня Кембриджська народила хлопчика 23 квітня. Це – третя дитина принца Вільяма і Кейт, шостий правнук королеви Єлизавети ІІ.

Новонароджений стає п’ятим претендентом на британський трон.

22 липня 2013 року з’явився на світ їхній первісток, принц Джордж. 2 травня 2015 року у Вільяма і Кейт народилася друга дитина – дочка Шарлотта Елізабет Діана.