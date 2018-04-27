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27 Квітень 2018, Київ 14:54
Новини | Міжнародні

Британія: сину принца Вільяма та герцогині Кейт обрали ім’я

Герцогиня Кембриджська народила хлопчика (відео)
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Герцогиня Кембриджська народила хлопчика (відео)

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Сина принца Вільяма та герцогині Кейт назвали Луї Артуром Чарльзом, повідомив Кенсінгтонський палац.

«Герцог і герцогиня Кембриджські з радістю повідомляють, що вони назвали свого сина Луї Артуром Чарльзом. Дитина буде відома як Його Королівська Високість Принц Луї Кембриджський», – розповіли в палаці.

Герцогиня Кембриджська народила хлопчика 23 квітня. Це – третя дитина принца Вільяма і Кейт, шостий правнук королеви Єлизавети ІІ.

Новонароджений стає п’ятим претендентом на британський трон.

22 липня 2013 року з’явився на світ їхній первісток, принц Джордж. 2 травня 2015 року у Вільяма і Кейт народилася друга дитина – дочка Шарлотта Елізабет Діана.

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